Polizeipräsidium Tuttlingen / Musbacher Straße: ...

(Freudenstadt) Musbacher Straße: Frontalzusammenstoß mit Verdacht des Fahrertauschs

Freudenstadt - In der Musbacher Straße sind in der Nacht zum Sonntag zwei PKWs frontal zusammengestoßen. Möglicherweise wurden nach dem Unfall in einem der beiden Fahrzeuge die Plätze getauscht.

Gegen 1 Uhr fuhr ein junger Mann mit seinem Skoda auf der Musbacher Straße stadtauswärts. Er fuhr auf der linken Straßenseite, weil rechts Autos parkten. Aus der Gegenrichtung kam ein VW, mit dem er frontal zusammenstieß. Der 22-jährige Unfallverursacher roch nach Alkohol. Der deswegen durchgeführte Atem-Alkoholtest zeigte am Ende etwas mehr als 0,5 Promille. Der 22-Jährige und seine beiden Mitfahrer wollen gesehen haben, daß Fahrer und Beifahrer im VW nach dem Unfall ihre Rollen tauschten. In dem Fall wäre hinter dem Lenkrad des VWs ein 24-Jähriger ohne Fahrerlaubnis gesessen. Da der 24-jährige, mutmaßliche Fahrer ebenfalls alkoholisiert war, durfte auch er blasen. Ergebnis: 0,9 Promille. Da er und sein Begleiter den Fahrertausch bestritten, beschlagnahmte die Polizei den VW um Spuren zu sichern und ließ ihn abschleppen. Verletzt wurde niemand.

