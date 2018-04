Polizeipräsidium Tuttlingen / Mutwillig 1er ...

(VS-Schwenningen) Mutwillig 1er BMW auf einem Firmenparkplatz an der Schubertstraße zerkratzt

VS-Schwenningen - Am Montagvormittag, gegen 09.00 Uhr, hat ein unbekannter Täter mutwillig den Fahrzeuglack eines 1er BMWs zerkratzt, der auf dem Firmenparkplatz eines Unternehmens für Maschinensysteme in der Schubertstraße abgestellt war. Durch die Tat entstand an dem Auto Sachschaden in Höhe von weit über 1000 Euro. Hinweise zu der Sachbeschädigung werden an das Polizeirevier Schwenningen (07720 8500-0) erbeten.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-115 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/