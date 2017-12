Polizeipräsidium Tuttlingen / Mutwillig ...

(Albstadt-Ebingen) Mutwillig Rollladen und Scheibe eines Second-Hand-Ladens beschädigt

Albstadt-Ebingen - Mit einem Schlag gegen einen Fenster-Rollladen hat ein unbekannter Täter in den frühen Morgenstunden des Sonntags, gegen 02.30 Uhr, mutwillig sowohl den Rollladen, als auch die dahinter liegende Schaufensterscheibe eines Second-Hand-Ladens in der Grüngrabenstraße beschädigt. Für den Schlag nutzte der unbekannte Täter vermutlich einen Absperrpfosten, welchen er zuvor am Hallenbad Albstadt abmontiert hatte. Durch die Tat entstand dem Ladenbesitzer Sachschaden in Höhe von über 700 Euro. Hinweise zu der begangenen Sachbeschädigung nimmt das Polizeirevier Albstadt (07432 955-0) entgegen.

