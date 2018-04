Polizeipräsidium Tuttlingen / Mutwillig ...

(Bad Dürrheim) Mutwillig Fensterscheibe an einem Gebäude in der Friedrichstraße eingeschlagen

Bad Dürrheim - Vermutlich mit einem Fußtritt hat ein unbekannter Täter mutwillig eine Fensterscheibe an einem Gebäude in der Friedrichstraße nahe dem Kreisverkehr Friedenstraße eingeschlagen und so mehrere hundert Euro Sachschaden angerichtet. Die Polizei Bad Dürrheim (07726 93948-0) nimmt Hinweise zu der unsinnigen Tat entgegen.

