Polizeipräsidium Tuttlingen / Mutwillig ...

(VS-Schwenningen) Mutwillig Balkonfenster eines Wohnhauses in der Herweghstraße eingeworfen

VS-Schwenningen - Mit einem Stein hat ein unbekannter Täter in den frühen Morgenstunden des Mittwochs an einem Wohnhaus an der Ecke Herweghstraße und Dauchinger Straße ein Balkonfenster eines Hauses eingeworfen. Gegen 02.00 Uhr wurden die Bewohner des Anwesens durch das Klirren der beschädigten Scheibe geweckt, konnten den "Steinewerfer" jedoch nicht mehr ausmachen. Nun ermittelt die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) gegen den noch unbekannten Täter und nimmt zu diesem Hinweise entgegen.

