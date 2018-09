Polizeipräsidium Tuttlingen / Mutwillig in einem ...

(Bösingen) Mutwillig in einem Carport in der Krebenstraße abgestellter Mazda zerkratzt

Bösingen - Im Zeitraum von Samstagnachmittag, 15.00 Uhr, bis Sonntagvormittag, 10.30 Uhr, hat ein unbekannter Täter mutwillig mit einem spitzen Gegenstand den Fahrzeuglack eines Mazdas zerkratzt, der in einem Carport auf einem Grundstück am Ende der Krebenstraße, in der Nähe der Einmündung zur Straße Reutewiesen abgestellt war. Durch die unsinnige Tat entstand an dem Auto rund 1500 Euro Sachschaden. Hinweise zu der begangenen Sachbeschädigung nimmt die Polizei Rottweil (0741 477-0) entgegen.

