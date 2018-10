Polizeipräsidium Tuttlingen / Mutwillige ...

(Rottweil) Mutwillige Beschädigung an parkendem Auto

Rottweil - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein bislang unbekannter Täter ein in der Steinhauerstraße geparktes Auto zerkratzt. An dem schwarzen BMW X6 ist dabei ein Kratzer über beide Türen auf der Beifahrerseite entstanden. Der Eigentümer bemerkte diesen, als er gegen 13.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei Rottweil unter der Telefonnummer 0741-477-0 entgegen.

