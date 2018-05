Polizeipräsidium Tuttlingen / Nach ...

(Bitz/ Albstadt-Pfeffingen) Nach Streitigkeiten - Polizeibeamte angegriffen und beleidigt

Haigerloch-Stetten - Noch unbekannt ist der Fahrer eines dunklen Pkw, der vergangenen Freitag gegen 18.00 Uhr auf der B463 zwischen Owingen und Stetten in einen Unfall verwickelt war.

Eine 52-jährige Renaultfahrerin befuhr die Bundesstraße zwischen Owingen und Stetten, als ihr der dunkle PKW auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Um einen Unfall zu verhindern wich sie aus und fuhr in die Leitplanke. Die Fahrerin wurde durch die Kollision leicht verletzt. Am Auto entstand ein Schaden von 2000 Euro. Außerdem wurde die Leitplanke beschädigt. Der Fahrer des dunklen Pkw ging flüchtig. Am Pkw war ein Balinger (BL) Kennzeichen angebracht. Nun ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht.

Bei sachdienlichen Hinweisen zum Unfall melden Sie sich beim Polizeirevier Hechingen (Tel. 07471 98800).

