Polizeipräsidium Tuttlingen / Nach ...

(Donaueschingen) Nach Auffahrunfall- eine Person leicht verletzt

Donaueschingen - Am Montagmorgen kam es am Kreisverkehr in der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Auffahrunfall, bei dem eine Person Nackenschmerzen davontrug.

Ein 58-Jähriger BMW-Lenker befuhr die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Ortsausgang und musste verkehrsbedingt vor dem Kreisverkehr an der Schlosserei Rosenstiel warten. Dies erkannte ein 38 Jahre alter VW-Fahrer zu spät und fuhr dem BMW auf. Durch die Kollision erlitt der BMW-Fahrer starke Nackenschmerzen.

Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt insgesamt 10 000 Euro.

