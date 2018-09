Polizeipräsidium Tuttlingen / Nach ...

(Deißlingen-Lauffen, K 5542) Nach Verkehrsunfallflucht mit verletztem Leichtkraftradfahrer sucht die Polizei Rottweil nach Zeugen

Deißlingen-Lauffen - Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch, gegen 21.58 Uhr, auf der Kreisstraße 5542, zwischen Rottweil und Lauffen sucht die Polizei dringend nach Zeugen. Ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer fuhr gemeinsam mit einem weiteren Mopedfahrer auf der Straße von Rottweil in Richtung Lauffen. Zu Beginn des geraden Teilstücks zwischen Rottweil-Bühlingen und Lauffen überholten die beiden Zweiradfahrer einen Pkw. Daraufhin fuhr der unbekannte Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug sehr dicht hinter den beiden Zweiradfahrern her und gab ihnen mehrfach Lichtzeichen. Kurz darauf überholte der Unbekannte die beiden Moped-Fahrer. Beim Wiedereinscheren touchierte er mit seinem Fahrzeug das Leichtkraftrad des 16-Jährigen. Hierdurch stürzte der Jugendliche auf die Fahrbahn. Sein Moped rutschte noch weiter über den Asphalt, ehe es gegen die dortige Schutzplanke prallte. Ohne sich um den gestürzten Leichtkraftradfahrer zu kümmern, setzte der Autofahrer seine Fahrt einfach fort. Der 16-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. An dem Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen dunklen Geländewagen mit einer Ladefläche oder einen dunklen Van bzw. SUV mit einem Fahrradanhänger mit einem Rottweiler Kennzeichen gehandelt haben. Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet dringend Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dem Verursacherfahrzeug geben können oder den Verkehrsunfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0741-477-0 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Nina Furic Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-117 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/