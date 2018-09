Polizeipräsidium Tuttlingen / Nach Angriff auf ...

(VS-Villingen) Nach Angriff auf Wirt - Gaststättenbesucher in Polizeigewahrsam genommen

VS-Villingen - In Gewahrsam genommen werden musste in den frühen Morgenstunden des Sonntags ein Barbesucher in der Färberstraße, der erst diverse Gäste anpöbelte und dann in eine handfeste Auseinandersetzung mit dem Barbetreiber geriet, als dieser ihn der Gaststätte verweisen wollte. Auch durch die hinzugerufene Polizei ließ sich der 40-jährige Mann nicht beruhigen. Durch das Gerangel mit dem Wirt hatte er diesem bereits die Oberbekleidung zerrissen. Da der alkoholisierte Mann die Bar trotz mehrfacher Aufforderung durch die Beamten nicht verlassen wollte, wurde er letzten Endes in Gewahrsam genommen. Er verbrachte die Nacht in einer Gewahrsamszelle des Polizeireviers. Weiter hat er nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung zu rechnen.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Sarah König Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-112 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/