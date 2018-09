Polizeipräsidium Tuttlingen / Nach Brand eines ...

(Bad Dürrheim) Nach Brand eines Garagenkomplexes Mitte August in der Wilhelmstraße weitere Zeugen gesucht - Polizei geht nach Vorlage eines Sachverständigengutachtens von Brandstiftung aus

Bad Dürrheim - Nach einem Brand eines Garagenkomplexes, der sich am frühen Mittwochmorgen des 15. August in der Wilhelmstraße ereignet hat (wir berichteten bereits: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110978/4035306 ) und bei welchem an dem Garagenkomplex und an mehreren Fahrzeugen über 140.000 Euro Schaden entstanden ist, sucht die Polizei Bad Dürrheim dringend zwei junge Männer, die als Zeugen in Frage kommen. Während des Brandes, der gegen 01.20 Uhr an dem genannten Mittwochmorgen an dem Garagen- und Wohnkomplex hinter dem Anwesen Wilhelmstraße 11 wütete und trotz Feuerwehreinsatz eine Doppelgarage mit Werkstatt, einen angebauten Carport und auch eine angrenzende Garage erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde, hielten sich nach Anwohneraussagen zwei junge und dunkel gekleidete Männer - vermutlich auf den Brand oder den Feuerwehreinsatz aufmerksam geworden - in der Nähe des Brandortes auf. Diese beiden jungen Männer könnten als wichtige Zeugen in Frage kommen und werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Dürrheim (07726 93948-0) in Verbindung zu setzen. Mittlerweile liegt auch ein Gutachten eines Brandsachverständigen zu dem Brand an dem Garagenkomplex vor. Demzufolge geht die Polizei derzeit von Brandstiftung aus.

