Polizeipräsidium Tuttlingen / Nach einer ...

(Tuttlingen)Nach einer Unfallflucht in der Honbergstraße sucht die Polizei nach Zeugen

Tuttlingen - Nach einer Unfallflucht in der Honbergstraße in der Nacht von Sonntag, gegen 22.45 Uhr, auf Montag, gegen 7 Uhr, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein bislang nicht bekannter Fahrzeug-Führer beschädigte einen am Fahrbahnrand geparkten Kia Ceed erheblich am hinteren, rechten Heck. Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von zirka 4000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Das Polizeirevier Tuttlingen ermittelt nun wegen der Unfallflucht und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 07461-941-0 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Nina Furic Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-117 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/