Polizeipräsidium Tuttlingen / Nach riskantem ...

(Aulfingen) Nach riskantem Überholmanöver- Polizei sucht Zeugen

Aulfingen - Da er einem überholenden Fahrzeug im Gegenverkehr ausweichen musste kollidierte am Donnerstagmittag gegen 15.30 Uhr ein Autofahrer auf der Strecke von Aulfingen nach Kirchen-Hausen mit der Leitplanke. Der 21-jährige PKW-Lenker kam aus Richtung Aulfingen, als in einer Linkskurve ein Audi mit schweizer Zulassung im Gegenverkehr dabei war, einen weißen LKW zu überholen. Um den Unfall zu verhindern wich der 21-Jährige nach rechts aus und steuerte seinen BMW in die Leitplanke. Dadurch entstand nach ersten Schätzungen Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. Der LKW und der Audi hielten nicht an. Der Polizeiposten Immendingen hat inzwischen die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet unter 07462 94640 um Hinweise.

