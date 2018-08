Polizeipräsidium Tuttlingen / Nach Unfall- Zwei ...

(Spaichingen) Nach Unfall- Zwei Autos landen in Garten

Spaichingen - Am Freitagnachmittag verunfallten nach einer Vorfahrtsverletzung an der Einmündung des Eichenwegs in die Schwarzwaldstraße zwei PKWs und kamen im Garten eines Anwohners zum Halten. Eine 88-jährige Autofahrerin befuhr die Schwarzwaldstraße und missachtete die Vorfahrt eines von rechts aus dem Eichenweg kommenden VW. Der VW und der Opel stießen zusammen und wurden so abgelenkt, dass beide Fahrzeuge letztendlich an der Hecke und der Treppe eines Anwohners zum Stehen kamen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen und der Gartenanlage wird auf 6000 Euro geschätzt. Die Unfallverursacherin die 35-jährige VW-Fahrerin blieben unverletzt.

