Polizeipräsidium Tuttlingen / Nacht auf den ersten Mai aus ...

Nacht auf den ersten Mai aus polizeilicher Sicht relativ ruhig - neben einigen unsinnigen Taten waren kleiner Sachbeschädigungen und ein in Loßburg-Lombach gefällter Maibaum zu verzeichnen

Polizeipräsidium Tuttlingen - In der Walpurgisnacht kam es zu etwa 50 polizeilichen Einsätzen im Zusammenhang mit der Brauchtumsnacht. Waren es bis Mitternacht überwiegend Unfug und Kinderstreiche - darunter auch mit Ketchup beschmierte Fassaden und mit Toilettenpapier eingewickelte Bäume und Sträucher - kam es in der zweiten Nachthälfte hauptsächlich zu Ruhestörungen und Streitigkeiten. In Loßburg-Lombach wurde ein unbewachter Maibaum gefällt. Personen oder andere Sachen kamen hierbei nicht zu Schaden. Ansonsten kam es zu keinen nennenswerten und polizeirelevanten Vorkommnissen.

