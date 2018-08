Polizeipräsidium Tuttlingen / Nachtrag zu tödlichem ...

(Geisingen) Nachtrag zu tödlichem Unfall: 77-jährige Zeuge meldete sich

Geisingen - Nach einem Zeugenaufruf in den Medien hat sich am Montagnachmittag ein 77-jähriger Mann beim Polizeirevier Radolfzell gemeldet und sich als der von der Polizei gesuchte Motorradfahrer zu erkennen gegeben. Die Beamten der Verkehrsunfallaufnahme erhoffen sich von dem Mann nähere Informationen zum Unfallhergang. Darüberhinaus bittet die Polizeidirektion Zimmern o.R. unter der Telefon Nummer 0741/34879-0, um weitere Zuegenhinweise.

