Polizeipräsidium Tuttlingen / Nackter älterer Mann ...

(Bisingen) Nackter älterer Mann auf Wiese entdeckt - unbekannte Joggerin möglicherweise belästigt - Geschädigte gesucht

Bisingen - Am Donnerstagmorgen, gegen 10.30 Uhr, entdeckten Forstbeschäftige im Gewann "Geißwiesen" eine ältere männliche Person, die völlig nackt auf einer Wiese beziehungsweise einer Schonung kniete. Der Mann hatte lediglich Schuhe an. Nach Ansprache entfernte sich der Mann und fuhr mit seinem Pkw davon. Eine Joggerin, die im dortigen Bereich, zwischen Schützenhaus und Unterlauenweg kurz zuvor unterwegs war, könnte von dem Mann belästigt worden sein. Die junge Frau, deren Personalien nicht bekannt sind, wird gebeten sich bei der Polizei in Bisingen, Tel. 07476/9433-0 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Michael Aschenbrenner Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-110 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/