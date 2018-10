Polizeipräsidium Tuttlingen / Nicht ...

(VS-Schwenningen) Nicht aufgepasst - Unfall fordert 9000 Euro Schaden

VS-Schwenningen - Am Freitagabend, gegen 17 Uhr, hat eine 29-jährige Autofahrerin nicht aufgepasst und ist mit einem Ford Focus auf der Schwenninger Straße im Bereich der Kreuzung "An der Schelmengass" in das Heck eines vor ihr bremsenden Audis gefahren. Rund 9000 Euro Sachschaden an den beteiligten Autos waren die Folgen der unaufmerksamen Autofahrt. Personen wurden nicht verletzt.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-115 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/