Polizeipräsidium Tuttlingen / Nicht versicherter ...

(Freudenstadt) Nicht versicherter Motorroller fährt auf PKW - Rollerfahrer steht unter Drogeneinfluss

Freudenstadt - Am Donnerstagabend ist ein 24-jähriger Rollerfahrer in der Ringstraße einem Opel Zafira aus Unachtsamkeit ins Heck gefahren. Der junge Mann hatte etwas getrunken und stand unter Drogeneinfluss.

Der Opelfahrer, in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs, musste gegen 19.20 Uhr in Höhe der Kreissparkasse verkehrsbedingt anhalten. Der 24-Jährige, der mit seinem Motorroller hinterher fuhr, passte kurz nicht auf und fuhr dem Opel ins Heck. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich heraus, dass der junge Rollerfahrer getrunken und Drogen konsumiert hatte. Die Alkoholbeeinflussung war gering. Ein Urinvortest zeigte allerdings auch Rückstände von Amphetamin. Bei der Durchsuchung des Rollers fanden die Beamten im Stauraum eine Kleinmenge Amphetamin. Bei der späteren Nachschau in der Wohnung des Unfallverursachers wurden keine weiteren Drogen aufgefunden. Der Motorroller war zur Unfallzeit nicht versichert. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro.

