Polizeipräsidium Tuttlingen / Niedereschach-Fischbach - Stall ...

Niedereschach-Fischbach - Stall in Flammen - zwei Pferde verbrennen

Niedereschach-Fischbach - Aus bislang noch unbekannter Ursache ist es am frühen Freitagmorgen kurz nach Mitternacht zu einem Vollbrand in einem Stall im Industriegebiet des Niedereschacher Ortsteils Fischbach gekommen. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehren konnte das vollständige Abbrennen des 200 Quadratmeter großen Stalls mit angebauter Lagerhalle bis auf die Grundmauern nicht verhindert werden. Oberste Priorität bei der Brandbekämpfung hatte die Verhinderung eines Übergreifens der Flammen auf die umliegenden Gebäude. Dennoch konnte nicht verhindert werden, dass ein benachbartes Nebengebäude durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen wurde. Nach dem Ablöschen des Feuers kam die traurige Gewissheit, dass sich die zwei im Stall befindlichen Pferde vor dem Feuer nicht mehr retten konnten und in den Flammen verendeten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 120.000 EUR Die Feuerwehr aus Niedereschach mit ihren Teilortswehren Fischbach und Kappel sowie die Feuerwehr aus Dauchingen waren mit einem Großaufgebot von 70 Einsatzkräften an der Brandörtlichkeit. Der Kreisbrandmeister des Schwarzwald-Baar-Kreises, Herr Florian Vetter, machte sich vor Ort ein Bild des Geschehens. Beamte des Polizeireviers Villingen haben noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es wird nachberichtet (AM).

