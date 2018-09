Polizeipräsidium Tuttlingen / Ofenglut setzt Papier ...

(Oberndorf) Ofenglut setzt Papier in Brand - Feuerwehr im Einsatz

Oberendorf - Am Sonntag, gegen 17.20 Uhr, versuchte eine 54-jährige Frau in ihrem Holzofen Feuer zu machen. Dabei fiel eine Glut aus der Öffnung und setzte das neben dem Ofen gestapelte Papier in Brand. Die Frau versuchte das Feuer selbst zu löschen. Ein Nachbar sah jedoch die große Gefahr in der sich die 54-Jährige befand und zog sie aus dem Haus. Die wenig später eintreffende Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Durch Löschwasser und Rauch kam es zu Beschädigungen. Die Frau wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

