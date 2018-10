Polizeipräsidium Tuttlingen / Ohne Führerschein ...

(VS-Marbach)Ohne Führerschein unterwegs und Unfall verursacht:6000 Euro Sachschaden

Villingen-Schwenningen - Am Samstag ist ein 40-jähriger Audi-Fahrer gegen 15 Uhr auf der Steinwasenstraße mit einem Daimler zusammengestoßen. Der 40-jährige war auf dem Weg nach VS-Rietheim. Unmittelbar nach dem Passieren des Bahnübergangs kam er in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte hier gegen einen Daimler. Der 23-jährige Daimler-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Es enstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 40-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

