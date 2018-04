Polizeipräsidium Tuttlingen / Oldtimer brennt

(Hüfingen) Oldtimer brennt

Hüfingen - Am Samstagmittag ist in der Ortsdurchfahrt Behla ein Oldtimer in Brand geraten. Die Feuerwehr musste löschen.

Gegen 12.35 Uhr brannte in der Römerstraße ein alter Alfa Romeo. Brandursache war ein technischer Defekt. Vermutlich wurden die Bremsen zu heiß. Die Hitze übertrug sich auf den bauartbedingt im Kofferraum installierten Tank. Dann begann es zu brennen. Die Feuerwehr Donaueschingen musste gerufen werden, um die Flammen zu löschen. Es entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Der Oldtimer wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Während der Löscharbeiten war die B27 kurzzeitig voll gesperrt.

