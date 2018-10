Polizeipräsidium Tuttlingen / Omnibus ...

(Pfalzgrafenweiler) Omnibus streift Mercedes - 10.000 Euro Schaden

Pfalzgrafenweiler - Beim Abbiegen von der Hauptstraße in die Straße "Im Höfle" hat ein Omnibus am Freitagabend einen rechts parkenden Mercedes gestreift. Dabei entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro.

