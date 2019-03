Polizeipräsidium Tuttlingen / Opferstock im ...

(VS-Villingen) Opferstock im Villinger Münster aufgebrochen und Spendengelder gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

VS-Villingen - Am Donnerstag, im Zeitraum von 11.00 Uhr bis 17.45 Uhr, ist in der Nägelinskreuz-Kapelle im Nordturm des Villinger Münsters ein dort vorhandener Opferstock aufgebrochen und das darin befindliche Spendengeld gestohlen worden. Hierzu bog der bislang unbekannte Täter an dem Opferstock ein montiertes Blech auf und gelangte so an das Münzgeld in nicht bekannter Höhe. Die Polizei Villingen (07721 601-0) ermittelt nun wegen des unrühmlichen Diebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Täter.

