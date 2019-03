Polizeipräsidium Tuttlingen / Papiercontainer ...

(Loßburg) Papiercontainer angezündet - Polizei sucht Zeugen

Loßburg - Am Samstagabend, kurz vor 22.00 Uhr, brannte auf dem Parkplatz zwischen der Hauptstraße und dem Bahnhofweg ein Papiercontainer. Ein bislang unbekannter Mann hatte den Inhalt angezündet. Eine Spaziergängerin bemerkte den Täter, der, als er auf die Zeugin aufmerksam wurde, sofort in Richtung Friedhof flüchtete. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Der Unbekannte wird als circa 182 cm groß und altersmäßig eher jung beschrieben. Er trug eine hell-graue Kapuzenjacke, eine dunkle Hose sowie dunkle Schuhe. Hinweise zur Person oder zum Tathergang bitte an den Polizeiposten Alpirsbach, Tel. 07444/956139-0.

