Polizeipräsidium Tuttlingen / Parkrempler vor ...

(Freudenstadt) Parkrempler vor dem Hotel Krone - Geschädigter gesucht

Freudenstadt - Am Mittwochmittag hat ein 72-jähriger Autofahrer gegen 12 Uhr mit seinem grauen Mercedes beim Ausparken vor dem Hotel Krone möglicherweise einen vor ihm stehenden PKW gestreift. Der Mann hatte seinen Wagen vor dem Hotel auf einem der Parkplätze längs zur Fahrbahn stehen. Zum amtlichen Kennzeichen und dem Fahrzeugtyp des vermeintlichen Unfallgegners konnte er keine Auskünfte geben. Der 72-Jährige brachte den Sachverhalt vorsorglich bei der Polizei zur Anzeige. Bislang hat sich noch kein Geschädigter gemeldet. Wer einen entsprechenden Schaden an seinem Auto feststellt und zur fraglichen Zeit vor dem Hotel parkte wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Freudenstadt in Verbindung zu setzen (Telefon 07441 536 0).

