Polizeipräsidium Tuttlingen / Pedelec-Fahrer ...

(VS-Schwenningen) Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

VS-Schwenningen - Bei einem Unfall, der sich am späten Mittwochnachmittag an der Parkplatzausfahrt eines Möbelhauses an der Junkerstraße ereignet hat, ist ein 50-jähriger Fahrer eines Elektrofahrrades leicht verletzt worden. Der Pedelec (Pedal Electric Cycle) Fahrer wollte von der Parkplatzausfahrt auf die Junkerstraße abbiegen und achtete hierbei nicht auf einen nahenden Fiat Panda einer 32-jährigen Autofahrerin. Bei einem Zusammenstoß mit dem heranfahrenden Auto zog sich der Radler leichte Schürfwunden zu. An den Fahrzeugen entstand rund 2000 Euro Sachschaden.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-115 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/