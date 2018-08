Polizeipräsidium Tuttlingen / Pfanne mit Schnitzel ...

(Tuttlingen) Pfanne mit Schnitzel auf Herdplatte vergessen- Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen im Einsatz

Tuttlingen - In einem Mehrfamilienhaus im Kolpingweg löste in der Nacht von Freitag auf Samstag, kurz nach Mitternacht der Rauchmelder in einer Wohnung aus. Es stellte sich heraus, dass ein 51-jähriger Mann seine Pfanne auf der eingeschalteten Herdplatte offenbar vergessen und sich schlafen gelegt hatte. Der 51-Jährige konnte in der stark verrauchten Wohnung rechtzeitig von einer Beamtin geweckt und gewarnt werden. Sie hatte den Mann von außen schlafend in seiner Wohnung bemerkt. Nachdem sie auf den Balkon geklettert war, gelang es ihr den Mann zu warnen. Dieser flüchtete bis zum Eintreffen der Feuerwehr auf den besagten Balkon. Von dort konnte er von der Feuerwehr mittels Steckleiter gerettet werden. Vorsorglich wurde der 51-Jährige ins Krankenhaus zur Untersuchung gebracht. Sachschaden entstand keiner. Wohnung und Flur wurden von der Feuerwehr intensiv durchlüftet.

