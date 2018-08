Polizeipräsidium Tuttlingen / PKW an der ...

(Vöhrenbach) PKW an der Linach-Talsperre aufgebrochen

Vöhrenbach - Noch unbekannt sind die Täter die am Samstagmittag gegen 15 Uhr bei der Linach-Talsperre ein Auto aufbrachen und eine Tasche aus dem Fahrzeug entwendeten. Um in den gegenüber der Talsperre geparkten weißen Citroen zu gelangen schlugen die Diebe eine Fahrzeugscheibe ein. Der Diebstahlschaden und der Schaden an der Scheibe werden auf 500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Furtwangen hat Ermittlungen eingeleitet und bittet unter 07723/ 929480 um Hinweise.

