Polizeipräsidium Tuttlingen / Pkw-Aufbruch scheitert ...

(Rottweil) Pkw-Aufbruch scheitert - 300 Euro Sachschaden

Rottweil - Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag, im Zeitraum von 00.15 Uhr bis 17 Uhr in der Durschstraße versucht, einen Seat Alhambra aufzubrechen. Mit einem unbekannten Gegenstand versuchte der Täter die Beifahrertüre aufzuhebeln, was ihm jedoch misslang. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

