Polizeipräsidium Tuttlingen / Pkw aufgebrochen- ...

(Loßburg) Pkw aufgebrochen- Geldbeutel entwendet

Loßburg - Am Mittwochabend gegen 22 Uhr wurde in Loßburg in der Bahnhofstraße am Geschäftswagen eines 31-jährigen Anwohners die Scheibe eingeworfen und der im Auto befindliche Geldbeutel des Mannes gestohlen.

Der Mann bemerkte den Diebstahl am Folgetag, als er durch einen Anruf informiert wurde, dass seine Geldkarten im Bereich des "Wasserhäusle Loßburg" aufgefunden wurden. Bei einer anschließenden Kontrolle des im Hof geparkten Fahrzeugs bemerkte der Mann den Schaden. Bis auf den Geldbeutel wurden keine Wertgegenstände aus dem Auto entwendet. Von diesem fehlt auch bislang jede Spur. Die Geldkarten ließ der Dieb am Wasserhäusle zurück, den Geldbeutel samt Bargeld und Personalausweis konnte er wohl aber noch gebrauchen.

Der Polizeiposten Alpirsbach (Tel. 07444 9561390) ermittelt nun in dieser Sache und bittet um sachdienliche Hinweise.

