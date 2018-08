Polizeipräsidium Tuttlingen / PKW bei ...

(Straßberg) PKW bei Ausweichmanöver beschädigt

Straßberg - Da er einem Fahrzeug ausweichen musste das ihm die Vorfahrt nahm, kam ein PKW-Lenker am Sonntagmittag bei Straßberg von der B463 ab und landete im Graben. Ein bislang unbekannter Lenker eines VW Golf bog vom Radweg aus der alten Steige kommend in die B463 in Richtung Sigmaringen ein. Dabei nahm er einem 41-Jährigen die Vorfahrt, der mit seinem BMW auf der Bundesstraße aus Richtung Albstadt kam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich der 41- Jährige aus und landete mit seinem BMW im Graben. Der VW-Lenker fuhr in Richtung Sigmaringen davon. Am BMW entstand ein immenser Schaden, der sich nach ersten Schätzungen auf 8000 Euro belaufen dürfte. Das Polizeirevier Albstadt hat zwischenzeitlich die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 07432 9550 um Hinweise zum Unfall.

