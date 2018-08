Polizeipräsidium Tuttlingen / PKW-Lenker ...

(Freudenstadt-Kniebis) PKW-Lenker nach Unfall mit dem Gegenverkehr geflüchtet

Freudenstadt-Kniebis - Vergangenen Freitagabend gegen 23 Uhr kollidierte ein Autofahrer auf der Straßburger Straße in Kniebis mit einem entgegenkommenden PKW und fuhr im Anschluss davon. Der Flüchtige befuhr die Straße stadtauswärts und kam aus ungeklärten Gründen in einer Kurve auf die Gegenspur. Dort stieß er mit dem Auto eines 24-Jährigen zusammen, der nicht mehr ausweichen konnte. Nach dem Zusammenstoß hielt der Verursacher nicht an, sondern fuhr in Richtung Freudenstadt davon. Am Daimler des 24- Jährigen entstand ein Schaden von 2500 Euro. Das Polizeirevier Freudenstadt hat Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und bittet unter 07441/ 536310 um Hinweise.

