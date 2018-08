Polizeipräsidium Tuttlingen / PKW stürzt bei ...

(Dornstetten) PKW stürzt bei Unfall Abhang hinab

Dornstetten - Einen vier Meter tiefen Abhang hinab gestürzt ist ein Auto infolge eines Unfalls auf der Landstraße zwischen Hallwangen und der Zuberkurve. Das Auto war in Richtung Dornstetten unterwegs, als der Fahrer am Steuer aus Unachtsamkeit mit dem Seat die Straße verlies. Das Auto stieß gegen einen Leitpfosten und streifte in der Folge zwei Bäume. Anschließend stürzte der Wagen einen ungefähr vier Meter tiefen Abhang hinab. Letztendlich kam der PKW auf einem Wiesengrundstück zum Stehen. Der 47-jährige Fahrer wurde durch den Unfall nicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf 30 000 Euro geschätzt.

