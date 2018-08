Polizeipräsidium Tuttlingen / Polizei ...

(Triberg im Schwarzwald) Polizei sucht Unfallverursacher

Triberg im Schwarzwald - Beim Einparken hat ein unbekannter Fahrzeugführer am Donnerstag, in der Zeit zwischen 17.45 Uhr und 18 Uhr, auf dem Marktplatz, gegenüber der Volksbank, einen schwarzen BMW beschädigt. Der Schaden am BMW wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Als möglicher Unfallverursacher kommt ein weißer Ford in Frage. Hinweise nimmt das Polizeirevier St. Georgen (Tel.: 07724 9495-00) entgegen.

