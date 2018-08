Polizeipräsidium Tuttlingen / Polizei fahndet nach ...

(Geislingen) Polizei fahndet nach Tankstellenüberfall nach dem Täter

Geislingen - Aktuell ist die Polizei im Einsatz nach einem Überfall auf eine Tankstelle in der Vorstadtstraße. Nach jetzigen Erkenntnissen betrat ein maskierter Mann gegen 14.20 Uhr die Tankstelle und forderte unter Vorhalt einer Waffe die Herausgabe von Bargeld. Nach Erhalt des Geldes flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Die Polizei fahndet aktuell nach dem Täter. Er wird als zirka 175 cm groß und schwarz bekleidet beschrieben. Wer Hinweise auf verdächtige Personen geben kann, wird gebeten sich dringend mit der Kriminalpolizeidirektion Rottweil unter 0741/477-0 in Verbindung zu setzen.

