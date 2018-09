Polizeipräsidium Tuttlingen / Polizei macht ...

(Hechingen) Polizei macht Drogenkontrolle - 16 Personen "erwischt"

Hechingen - Bei einer Drogenkontrolle anlässlich einer GOA-Party in Hechingen hat das örtliche Polizeirevier in der Nacht von Samstag auf Sonntag 16 Personen mit Betäubungsmitteln erwischt. Bei der Aktion, die zwischen 21 Uhr und 3 Uhr stattfand, kontrollierten die eingesetzten Beamten 52 Personen. In 16 Fällen wurden sie fündig. Die Betroffenen hatten jeweils Kleinmengen Marihuana, Haschisch und Amphetamin dabei. Außer in einem Fall: ein junger Mann hatte immerhin zirka 18 Gramm Haschisch in mehreren Einzelportionen bei sich. Entsprechende Ermittlungsverfahren wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet, die Drogen beschlagnahmt.

