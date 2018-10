Polizeipräsidium Tuttlingen / Polizei sucht Zeugen ...

(Rottweil) Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht auf dem Parkplatz beim Ärztehaus in der Tuttlinger Straße

Rottweil - Nachdem am Mittwoch, im Zeitraum von 11 Uhr bis 11.30 Uhr, ein VW-Multivan auf dem Parkplatz des Ärztehauses in der Tuttlinger Straße beschädigt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Vermutlich beim Rangieren beschädigte ein unbekannter Fahrzeug-Führer den Van an der Stoßstange hinten links in einer Höhe von zirka 40 bis 45 Zentimetern. Hierdurch entstand an dem VW ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil unter der Rufnummer 0741-477-0 entgegen.

