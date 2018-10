Polizeipräsidium Tuttlingen / Polizei sucht Zeugen ...

(Tuttlingen) Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht am Seltenbach

Tuttlingen - Am Freitag ist im Zeitraum von 20.40 Uhr bis 22.40 Uhr in der Straße am Seltenbach ein Toyota von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt worden. Der Unbekannte Fahrzeug-Führer beschädigte vermutlich beim Ausfahren aus einer Parklücke die linke Fahrzeugseite des Toyotas. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 07461-941-0.

