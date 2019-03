Polizeipräsidium Tuttlingen / Polizei von ...

(Rottweil) Polizei von Betrunkenen angegangen

Rottweil - Am Donnerstagnachmittag haben zwei betrunkene Brüder auf dem Friedrichsplatz das Einschreiten der Polizei erfordert. Nachdem der 19-Jährige auf eine andere Person eingeschlagen hatte, kontrollierten ihn ebenfalls anwesende Polizeibeamte. Da er sich unkooperativ gab, seine Personalien nicht angab und die Polizisten beleidigte, nahmen ihn die Beamten vorläufig fest. Um die Festnahme zu verhindern versuchte sein 20-jähriger Bruder die Beamten mit einer Wodkaflasche zu schlagen, was glücklicherweise misslang. Die Brüder waren erheblich alkoholisiert. Sie wurden in der Folge der Innenstadt verwiesen. Weiter müssen sie nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Sarah König Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-112 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/