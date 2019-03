Polizeipräsidium Tuttlingen / Radaranlage ...

(VS-Schwenningen) Radaranlage beschädigt - Zeugen gesucht

VS-Schwenningen - Im Zeitraum von Sonntag, 00.00 Uhr, bis Montag, 11 Uhr, ist es in der Villinger Straße zu einer Beschädigung der Radaranlage gekommen.

Dem Schadensbild nach wurde die Radaranlage von einem unbekannten Fahrzeug erfasst und durch den Zusammenstoß in Fahrtrichtung umgeknickt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwenningen (Tel. 07720 8500-0)

