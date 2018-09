Polizeipräsidium Tuttlingen / Radfahrer ...

(Donaueschingen) Radfahrer schneidet beim Abbiegen die Straße und prallt gegen Linienbus

Donaueschingen - Zwei leicht verletzte Personen hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Montagmorgen, gegen 05.45 Uhr, an der Einmündung Karlstraße und Moltkestraße zwischen einem Radfahrer und einem Linienbus ereignet hat. Ein 20-jähriger Radfahrer war mit einem Mountainbike bergab auf der Moltkestraße unterwegs und bog von dieser nach links auf die Karlstraße ab. Hierbei hielt sich der junge Mann nicht an das Rechtsfahrgebot, schnitt die Kurve und prallte so gegen die Fahrzeugfront eines Busses, der sich von links auf der Karlstraße der Einmündung näherte. Nach dem Aufprall stürzte der Biker auf die Straße und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Durch das vom Busfahrer zeitgleich eingeleitete Bremsmanöver stieß sich ein Fahrgast die Lippe und wurde dabei ebenfalls leicht verletzt. Eintreffende Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden leicht verletzten Personen. An dem Linienbus entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro, während das Fahrrad annähernd unbeschädigt blieb.

