Polizeipräsidium Tuttlingen / Radfahrer bei Sturz ...

(Spaichingen) Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Spaichingen - Ein 68-jähriger Radfahrer hat sich bei einem Sturz in der Hauptstraße am Freitagvormittag, kurz nach 10 Uhr, erhebliche Verletzungen zugezogen. Der Mann wollte in unmittelbarer Nähe des Kreisverkehrs "Ochsen" von der Hauptstraße in einen Hinterhof fahren. Beim Abbiegen und Wahrnehmen eines Fußgängers auf dem Gehweg erschrak der Mann und stürzte alleinbeteiligt. Wegen des Verdachts einer zugezogenen Schenkelhalsfraktur wurde der 68-Jährige zur weiteren Untersuchung und Behandlung in die Tuttlinger Klinik gebracht.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-115 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/