Polizeipräsidium Tuttlingen / Radfahrer beim ...

(Albstadt-Ebingen) Radfahrer beim Überqueren der Straße von PKW erfasst

Albstadt-Ebingen - Schwere Verletzungen zog sich am Samstagnachmittag ein Radfahrer zu, der die Bleichestraße nach der Eisenbahnunterführung ohne auf den Verkehr zu achten überqueren wollte und dabei mit einem PKW zusammenstieß. Der Radler befuhr die Bleichestraße auf dem daneben befindlichen Radweg in Richtung Tailfingen, als er sich entschloss die Fahrbahn zu überqueren und ohne sich umzuschauen nach links auf die Fahrbahn zog. Dort wurde er von einem BMW erfasst, dessen 50-jähriger Fahrer die Bleichestraße in selbige Richtung befuhr. Der 39 Jahre alte Zweiradfahrer wurde auf die Motorhaube aufgeladen und anschließend die Straße geschleudert. Da er keinen Helm trug, wurde er schwer verletzt. Mittels Krankenwagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden der am Rad und dem BMW entstand, wird auf 1500 Euro geschätzt.

