Polizeipräsidium Tuttlingen / Radfahrer nach ...

(Freudenstadt) Radfahrer nach Vorfahrtsunfall leicht verletzt

Freudenstadt - Bei einem Vorfahrtsunfall an der Einmündung der Straße "Am Schäferstich" in die Freudenstädter Straße ist ein 18-jähriger Radfahrer am Donnerstagabend leicht verletzt worden.

Ein 30-jähriger Renaultfahrer wollte gegen 20.40 Uhr vom Schäferstich nach links in die Freudenstädter Straße abbiegen. Beim Abbiegen übersah er den von links kommenden Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Dabei verletzte sich der 18-Jährige leicht und wurde deswegen ins Krankenhaus Freudenstadt gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 850 Euro.

