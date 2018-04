Polizeipräsidium Tuttlingen / Radfahrer stürzt ...

(Dornstetten) Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Dornstetten - Am Mittwochabend, kurz nach 19 Uhr, ist auf der abschüssigen Schönauerstraße ein 45-jähriger Radfahrer gestürzt und hat sich schwer verletzt. Der Unfallhergang ist noch völlig unklar. Der Mann trug keinen Helm. Ein Rettungwagen brachte den Radfahrer nach der notärztlichen Versorgung zunächst in Krankenhaus Freudenstadt. Von dort aus wurde der 45-Jährige nach Tübingen verlegt. Er schwebt in Lebensgefahr.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-114 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/