Polizeipräsidium Tuttlingen / Radfahrer verletzt - ...

(Geisingen) Radfahrer verletzt - Audi-Fahrer flüchtet - bitte Zeugenaufruf

Geisingen - Einem 38-jährigen Radfahrer wurde am Mittwochmittag, gegen 14.05 Uhr, an der Einmündung "Kleine Breite"/Stadtgrabenstraße von einem Audi-Fahrer die Vorfahrt genommen. Es kam zwar zu keiner Berührung zwischen den Fahrzeugen. Der Radler musste jedoch stark abbremsen und stürzte dabei. Der Pkw-Fahrer soll nach dem Vorfall kurz das Bremspedal angetippt haben, fuhr dann durch den Kreisverkehr in Richtung Unterbaldingen davon. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen neueren Audi A 4 oder A 6 mit dunkler Lackierung handeln, der mit auffällig verchromten Alufelgen ausgestattet war. Da sich die Unfallstelle unmittelbar neben dem Einfahrtsbereich des Edeka-Lebensmittelmarktes befindet, dürfte das Unfallgeschehen von Zeugen beobachtet worden sein. Hinweise zu dem flüchtigen Pkw erden an den Polizeiposten Immendingen, Tel. 07462/9464-0, erbeten.

