Polizeipräsidium Tuttlingen / Randalierender ...

(Albstadt-Ebingen) Randalierender 27-Jähriger wirft Metallgestänge aus dem Fenster - Auto getroffen

Albstadt-Ebingen - Ein ausser Rand und Band geratener Mann hat am Mittwochabend in seiner Wohnung in der Theodor-Groz-Straße randaliert.

Eine Polizeistreife erteilte dem 27-Jährigen gegen 17.15 Uhr einen Platzverweis, weil er beim Bürgerturm betrunken auf einer Bank saß und Fußgänger belästigte. Der Mann gehorchte und ging nach Hause. Dort begann er derart zu randalieren, dass die Polizei gerufen wurde. Beim Eintreffen der Streife flog plötzlich ein Metallgitter aus einem der Fenster und traf ein Auto. Das Metallteil durchschlug die Frontscheibe. In der Wohnung hatte er einen Tisch zertrümmert, von dem auch das fliegende Metallgestänge stammte. Der Randalierer hatte mehr als zwei Promille, wie ein Atemalkoholtest ergab. Zu seinem eigenen Schutz nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam.

